Gemist? Automobilist overlijdt in Zwolle en ons watergebruik groeit (te) snel

Vitens luidt de noodklok - Inwoners van Overijssel, Gelderland en Flevoland hebben de afgelopen vier jaar fors meer drinkwater verbruikt. Tussen 2014 en 2018 groeide het waterverbruik met bijna 10 procent. Vitens luidt de noodklok. ,,Het watergebruik moet omlaag.”

Brand in Beekbergen - De brandweer heeft vanochtend met man en macht kunnen voorkomen dat een woningbrand in Beekbergen uitliep op een bosbrand. Alle seinen gingen op rood toen in het bosrijke buitengebied een grote brand uitbrak in een rietgedekte villa. Vanwege de droogte vreesde de brandweer dat het vuur zou overslaan. Het huis is compleet verwoest.

Automobilist overleden in Zwolle - Een 57-jarige man uit Wolvega is om het leven gekomen nadat hij vanochtend met zijn auto de Zwolse stadsgracht in was gereden. Hij werd door duikers van de brandweer uit het water gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij enige tijd later.

Straf voor neersteken blijft - De twaalf jaar celstraf die het gerechtshof Abdi H. oplegde voor het neersteken van Deventenaar Joël Alfarez, blijft gehandhaafd. De Hoge Raad heeft het cassatieverzoek van zijn advocaat gisteren niet-ontvankelijk verklaard.

