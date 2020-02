Gemist? Balgstuw beschermt achterland en noodkreet van Hoenderloo Groep-ouders

Carnavalsoptochten afgeblazen - De carnavalsoptocht in Raalte is afgelast vanwege de verwachte windstoten tot honderd kilometer per uur, waar vandaag rekening mee moest worden gehouden. Ook de optochten van Heeten en Nieuw Heeten gingen niet door. Het besluit viel nadat eerder op de ochtend al een streep ging door de optocht in Wilp-Achterhoek.

Winkelwagen op spoor bij Wezep - Onbekende personen hebben afgelopen nacht een winkelwagen op het spoor gezet bij Wezep. Bij ProRail zijn ze opgelucht dat er geen schade is, maar overheerst de boosheid over deze actie. De spoorbeheerder neemt de zaak dan ook hoog op.,,Dit is gedrag dat niet door de beugel kan.”

Hoenderloo-ouders wanhopig - De Hoenderloo Groep-ouders hebben een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze maken zich ernstig zorgen over de zorg die op dit moment nog aan hun kinderen geboden wordt. Hoewel minister de Jonge meldt dat er voor alle kinderen een plek gevonden is, is dat nog absoluut niet het geval.

Balgstuw bij Kampen omhoog - Rijkswaterstaat heeft vandaag de stormvloedkering Ramspol bij Kampen opgeblazen. De dam sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer. Het opblazen van de kering was nodig om het achterland te beschermen tegen hoogwater uit het IJsselmeer. Om acht uur vanavond ging de kering weer omlaag, zodat het scheepvaartverkeer er weer langs kan. Zo blijkt uit een bericht van Rijkswaterstaat via Twitter.

Riana wint 32 mille - De 32-jarige Riana uit Lelystad tijdens de eerste aflevering van de tv-show BankGiro Miljonairs onverwacht een van de prijswinnaars. Ze wilde gewoon ‘vanuit het publiek meekrijgen hoe een opname eruit ziet’, maar belandde op de stoel tegenover presentator Robert ten Brink en ging met 32.000 euro de deur uit.

Premium-verhaal van de dag