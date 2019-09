Gemist? Beloning voor tips Deventer moordzaak en hulp tegen criminele asielzoekers

Beloning Deventer moordzaak - Stichting Oordeel Zelf onder leiding van Maurice de Hond looft een beloning van 25.000 euro uit in de Deventer moordzaak. Het gaat om de gouden tip die leidt tot het aanhouden en de veroordeling van een andere dader dan de veroordeelde Ernest Louwes.

HPV-vaccinatie voor jongens - Ook jongens krijgen vanaf 2021 een HPV-vaccinatie. Nu worden alleen meisjes ingeënt. De inenting voor alle kinderen komt dan in het Rijksvaccinatieprogramma. Ook gaat de leeftijd omlaag waarop de HPV-injectie wordt gegeven.

Ziekenboeg PEC Zwolle voller - Etiënne Reijnen komt dit kalenderjaar mogelijk niet meer in actie voor PEC Zwolle. ,,Ik heb te lang rondgelopen met een pijnlijke enkel”, stelt de 32-jarige verdediger. Reijnen is minimaal twee maanden uitgeschakeld en het is daardoor nog maar de vraag of hij voor de winterstop nog in actie komt voor PEC Zwolle.

Hulp tegen criminele asielzoekers - Het moet afgelopen zijn met de winkeldiefstallen en andere incidenten vanuit het asielzoekerscentrum in Harderwijk, zegt landelijk ‘ketenmarinier’ Jur Verbeek. Hij wil de overlastgevers met harde hand en op alle mogelijke manieren aanpakken.

100 wolven in Nederland? - Op de Veluwe leven nu zo’n tien wolven. Dat zijn er 2 meer dan tot nu bekend was. Landelijk kan dat aantal best eens stijgen tot honderd stuks. Boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten verwacht dat de populatie wolven in Nederland de komende jaren snel zal groeien. Enerzijds door nieuwe geboorten hier, anderzijds door de komst van nieuwe, jonge wolven vanuit Duitsland.

Premium-verhaal van de dag