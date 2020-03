Gemist? Boerderij gaat in vlammen op en Isala stuurt coronapatiënten naar Duitsland

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zondag 29 maart.

Steun voor non-foodsector - Na snoeiharde kritiek vanuit ondernemend Nederland heeft het kabinet gisteravond besloten de regeling voor acute noodsteun te verruimen. Winkels in de non-foodsector die wel open zijn, maar dramatische omzetkeldering hebben, mogen vanaf maandag een verzoek indienen voor een eenmalige gift van vierduizend euro.

Brand verwoest woonboerderij - Een boerderij van een brandweervrijwilligster is vanochtend door brand verwoest in Wesepe. Bij de brand vielen geen gewonden. Het vuur greep snel om zich heen en binnen de kortste keren sloegen de vlammen metershoog uit de rieten kap. Amper een uur na uitbraak was er weinig meer over van de boerderij. De woning naast de veestallen van de familie brandde volledig uit.

Coronapatiënten Isala naar ziekenhuis Münster - Twee coronapatiënten zijn vandaag overgebracht van het Zwolse ziekenhuis Isala naar een ziekenhuis in Münster in Duitsland. Dit meldt woordvoerder Monique de Haan van Isala. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn om meer patiënten te verplaatsen, sluit ze dat ook niet uit.

Grote stroomstoring in Vechtdal - Ongeveer 8000 huishoudens in Dedemsvaart en omliggende plaatsen zaten vanmorgen ongeveer twee uur zonder stroom. Huishoudens in onder meer Anerveen, Balkbrug, Collendoorn, Dedemsvaart, De Krim, Drogteropslagen, Heemserveen, Kerkenveld, Linde, Lutten, Rheezerveen, Schuinesloot en Slagharen hadden te maken met de stroomstoring.

Arts uit Ermelo strijdvaardig - Wat is frustrerender voor een jonge arts dan werkloos moeten toezien tijdens de grootste gezondheidscrisis in decennia? ,,Weinig’’, vindt de Ermelose huisarts in opleiding Bernard Leenstra (31), die zelf door het virus werd geveld. Hij kan niet wachten om weer aan de slag te kunnen.

