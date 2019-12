Gemist? Boeren leggen snelwegen plat en fraude via WhatsApp groeit

Protesterende boeren leggen snelwegen plat - Blokkades en tractoren die langzaam reden op snelwegen hebben vandaag voor veel vertragingen gezorgd. De actievoerende boeren begonnen in alle vroegte en gingen in Oost-Nederland tot aan het einde van de avondspits door. Lees hier ons live-blog terug.

Fraude via whatsapp, groeit explosief - Het aantal aangiften van whaling, een vorm van whatsapp-fraude, groeit explosief. De politie krijgt landelijk momenteel maandelijks zo’n honderd aangiften binnen van slachtoffers; een veelvoud vergeleken met begin dit jaar.

Motorrijder (51) komt om - Een motorrijder, een 51-jarige man uit Almere, die gisteravond frontaal in botsing kwam met een personenauto in Biddinghuizen is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie vandaag.

Vuurwerkbom explodeert voor supermarkt Wezep - Een vuurwerkbom explodeerde gisteravond vlak voor sluitingstijd voor de ingang van de Plus-supermarkt in Wezep. Wie de vermoedelijke daders zijn, werd al snel duidelijk: een groepje jongens kocht de wasbenzine en tape die waarschijnlijk bij de explosie zijn gebruikt in de supermarkt zelf, en staat op camerabeelden.

Oliebrand in transformator van Tennet - Er is een miljoenenschade ontstaan door de brand in een transformator op het terrein van stroomleverancier Tennet, op de grens van Hummelo en Langerak. De schade aan het verdeelstation is volgens zowel de brandweer als Tennet onherstelbaar. ,,En een nieuwe transformator kost enkele miljoenen euro’s”, zegt Tennet-woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk.

Premium-verhaal van de dag