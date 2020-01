Gemist? Boete van 43.000 euro voor asbestbedrijf uit Epe en omgewaaide boom blokkeert A50

Weigering boeren bij Lelystad Airport - Boeren rond Lelystad Airport zijn, ondanks hun ‘meewerkende houding’, niet bereid om grond af te staan aan het vliegveld. ,,Dit is een prachtig landbouwgebied, dat willen we graag behouden.’’ Dat zegt Rob ter Haar, voorzitter van stichting De Lelystadse Boer. Dit is een club van zo’n zeventig agrariërs rond het vliegveld die enkele jaren geleden besloten om de komst van het vakantievliegveld als een kans te zien.

Zoon bracht ouders om met hamer - Ab en Geke Meenink zijn maandagmorgen 21 oktober op gruwelijke wijze om het leven gebracht in hun woning in Hengelo. Dat werd dinsdagmorgen duidelijk in Arnhem tijdens een eerste zitting over het drama in het Achterhoekse dorp. De 27-jarige zoon, die ervan wordt verdacht zijn beide ouders om het leven te hebben gebracht, was bij de zitting aanwezig. Hij zou bij zijn daad een hamer en een zaag hebben gebruikt.

Asbestboete voor bedrijf uit Epe - Een bedrijf uit Epe is flink tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een ‘forse boete’ van 43.500 euro van de Inspectie SZW. ‘Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels’, aldus de Inspectie.

Boom blokkeert A50 - Langs de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn is vanmiddag een boom omgevallen en op een auto terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van Emst. De auto raakte zwaar beschadigd. Ook de auto die hierachter reed werd door de takken geraakt. Het ongeluk zorgde rond 14.30 uur voor een flinke vertraging. Het verkeer stond vast tussen Heerde-Zuid en Vaassen.

Café Bruut weer open na handgranaat - Café Bruut in Zwolle mag weer open. Dat heeft burgemeester Peter Snijders van Zwolle besloten. Het café was de afgelopen twee weken dicht na de vondst van een granaat aan de deur.

