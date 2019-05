Gemist? Botsing met hijskraan op A1 en beken staan al droog door watertekort

Nederlan­der beraamt huurmoord op ex maar dochter ontdekt dat op mobieltje

20:14 Een in Spanje woonachtige Nederlander is aangehouden op verdenking van het beramen van een huurmoord op zijn ex-vrouw. Hun minderjarige dochter ontdekte het moordplan volgens Spaanse media op haar mobieltje, nadat ze het toestel had uitgeleend aan haar vader.