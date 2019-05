Gemist? Brand verwoest bedrijf in Zeewolde en nieuw onderzoek in zaak kruipruimtemoord

video Voorman gele hesjes verlaat Torentje huilend: ‘Het was een pittig gesprek’

20:39 De tientallen gele hesjes in Nederland gaan door met hun demonstraties, ook na een gesprek met premier Rutte. ,,Het is heel moeilijk om afspraken met hem te maken’’, zegt Elbert Westerbeek (51) over het bezoek aan het Torentje.