Gemist? Brand verwoest schuur Staphorst en aantal inbraken daalt verder

Alarm om ‘verdozing’ van het landschap - De toename van zogeheten (X)XL-vastgoed gaat zorgwekkend hard. Enorme distributie- en opslagcentra, je ziet ze steeds vaker en ze worden ook nog steeds groter. Volgens landschapsarchitect en Rijksadviseur Berno Strootman moet er snel iets gebeuren. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, concludeert het College van Rijksadviseurs.

Brand verwoest schuur in Staphorst - Aan de Oeverlandendwarsweg in Staphorst is vanochtend vroeg een grote schuur in brand gevlogen. Het vuur is geblust, maar van de schuur is weinig meer over. Een naastgelegen woning bleef gespaard. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij de brand is vanochtend asbest vrijgekomen. De wind stond gunstig. ,,Anders wapperde het asbest zo richting onze huizen.”

Aantal woninginbraken blijft dalen - Het aantal woninginbraken is dit jaar opnieuw fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Interpolis, de grootste aanbieder van opstal- en inboedelverzekeringen. Vandaag en morgen is nog wel extra waakzaamheid geboden. Tijdens de feestdagen neemt het risico op inbraken aanzienlijk toe.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander - ,,Streven naar geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden.” Dat zei koning Willem-Alexander in een dit jaar meer filosofisch getinte kersttoespraak vanuit de hal van het gerenoveerde paleis Huis ten Bosch. De koning richtte zich in zijn zevende kersttoespraak tot jongere Nederlanders, waarbij hij benadrukte dat het leven niet altijd leuk is.

Premium-verhaal van de dag