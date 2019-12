Gemist? Brandbom onschadelijk gemaakt in Meppel en gevaar door chaos bij ziekenhuis Flevoland

Plofkraak in Apeldoorn - Een enorme knal, gevolgd door een enorme witte stofwolk. Een bewoner van het tegenover liggende appartementencomplex werd donderdagochtend in alle vroegte ruw uit haar slaap gehaald. Ze dacht gelijk aan een plofkraak bij de pinautomaat van de SNS aan de overkant van de Deventerstraat in Apeldoorn.

Chaos bij faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen - Vertraging in behandelingen, onvindbare dossiers, getouwtrek om patiënten en gebrek aan medicijnen. De veiligheid van patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad is rond het faillissement, vorig jaar oktober, in gevaar geweest. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag verschenen rapport over het volgens de raad ‘chaotische en ongecontroleerde’ faillissement van het ziekenhuis.

Afvalverwerker dreigde met gasbrander - Afvalverwerker Albert T. (49) uit Staphorst kan maar geen afstand doen van zijn voormalige milieustraat in Meppel. Dat gaat zo ver dat hij dinsdag tot twee keer toe zich de toegang tot het terrein probeerde te verschaffen. En bij die tweede keer de eigenaar van het terrein, Jan van Dijk, ernstig verwondde.

Brandbom in Meppel - De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft woensdagavond een brandbom onschadelijk gemaakt in een woning aan de Molenstraat in Meppel. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Jagersvereniging contra de Staat - De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) stappen naar de rechter om af te komen van de e-screener, een hulpmiddel dat sinds kort wordt ingezet om te bepalen of iemand een wapen mag bezitten en gebruiken. Een bijzondere stap; nooit eerder spande de KNJV een zaak aan tegen de Staat.

