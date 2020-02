Gemist? Brutale inbraak via parkeerdek in Apeldoorn en grote drugsvangst in Noordoostpolder

Bezorgde telefoontjes coronavirus - Huisartsen in Oost-Nederland verwachten dat het aantal bezorgde telefoontjes over het coronavirus ‘explosief’ gaat toenemen. Zeker nu er sprake is van een ‘gewone’ griepepidemie met exact dezelfde symptomen. Tegelijkertijd manen zij tot kalmte. ,,Er is geen sprake van paniek.”

Rookmelder op elke etage - In alle huizen in Nederland moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Nu geldt de rookmelderplicht alleen voor nieuwbouw, maar ook alle bestaande huizen moeten er vanaf 2022 aan geloven. Het gaat om miljoenen nieuwe rookmelders.

Inbraak in Dekamarkt - Medewerkers van de Dekamarkt aan de Vlijtseweg in Apeldoorn ontdekten vanochtend rond 06.30 uur een brutale inbraak. Inbrekers hadden zich via een gat in de ruit bij het parkeerdek toegang verschaft tot een pinautomaat in het pand. Waarschijnlijk is er niets buitgemaakt bij de kraak.

Jihad-bruiden voorlopig niet vrij - Twee Nederlandse vrouwen die jarenlang in IS-gebied verbleven, komen voorlopig niet vrij. Dat bepaalde de rechter in Rotterdam vandaag. Xaviera S. uit Apeldoorn en Fatima H. uit Tilburg werden eind vorig jaar opgepakt nadat ze door Turkije werden uitgezet.

Verdachte moordzaak Steenwijk opgenomen - Matthias M. (43), de verdachte van de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010, is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Justitie verwacht begin mei het rapport, waarna de zaak in september inhoudelijk wordt behandeld.

Grote drugsvangst in Noordoostpolder - Een anonieme tip én een slimme actie van de politie: meer was er gisteren niet voor nodig om een 23-jarige drugsdealer uit de gemeente Noordoostpolder op te pakken. En die aanhouding leidde de politie vervolgens naar een flinke hoeveelheid drugs, cashgeld en sigaretten.

