Gemist? Celstraf voor schutter uit Vaassen en transfer bij GA Eagles

Vader (30) uit Steenwijk mishandelt 3,5 week oude dochter, straf: therapie en 240 uur werkstraf

19:09 Een 30-jarige vader uit Steenwijk stond vandaag terecht in de rechtbank in Zwolle voor ernstige mishandeling van zijn pasgeboren dochter. Het kind had breukjes in haar hele lichaam. Hij hoorde 240 uur werkstraf tegen zich eisen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen.