Gemist? Contract tekenen als je wilt eten en huisartsen lijden onder telefoonterreur van Petra (56)

Eters zelf verantwoordelijk voor 4000 euro boete - Restaurant The Hangar in Teuge laat gasten een papiertje ondertekenen waarin zij verklaren een coronaboete voor hun rekening te nemen. Krijgt het restaurant door hun toedoen een gepeperde boete, dan moet de gast die betalen. ,,Met zo’n contractje laten we zien dat we de regels serieus nemen.”

Extra plekken voor asielzoekers in Oost-Nederland - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar 5000 extra plekken voor asielzoekers in het hele land. Per provincie wil de organisatie zo’n 400 extra opvangplekken. Maar waar? Misschien bieden vakantieparken soelaas, zegt het COA. Gemeentes in Oost-Nederland hebben nog geen concrete plannen.

Auto brandt volledig uit in Vaassen - Een auto aan de Deventerstraat in Vaassen is vannacht uitgebrand. Vaassen en de rest van de gemeente Epe zijn vooral in mei geteisterd door autobranden.

Site licht woningzoekenden op - Prachtige huurwoningen op A-locaties in het centrum van Apeldoorn, Deventer en Lelystad die via Mellon.nu worden aangeboden voor zeer schappelijke prijzen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo. De site is sinds gisteren uit de lucht.

Telefoonterreur in Hardenberg - Er lijkt geen eind te komen aan de telefoonterreur van de belzieke Petra K. (56). Vorig jaar werd ze veroordeeld voor het platbellen van huisartsenposten in Rijssen en Almelo, recent herhaalde ze het met de post in Hardenberg. Ze blijft daarom voorlopig in hechtenis.

Premium-verhaal van de dag

Filmsterren komen uit Emmeloord - Een paard gezien in een Nederlandse film of tv-serie? Grote kans dat het dier in de manege van Ton Does in Emmeloord staat. Met zijn bedrijf leverde hij al paarden voor films als Kruimeltje, Baantjer en Whitestar. ,,Wat ze soms in het Oostblok doen, willen wij absoluut niet.”