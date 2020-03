Gemist? Corona hindert bluswerk Lelystad en Apenheul maakt zich zorgen

Scholen in regio verder onder druk - De druk op basisscholen om kinderen op te vangen in deze coronacrisis wordt steeds groter. Verschillende gemeenten, zoals Zwolle en Kampen, hebben de regels voor de noodopvang verruimd. Ook kwetsbare kinderen, van wie de ouders geen vitaal beroep uitoefenen, moeten een plekje op school krijgen.

Basisschool Lelystad gaat verloren - Brandweer Flevoland heeft vannacht de vuurzee in basisschool De Triangel laten woeden. Al snel was namelijk duidelijk dat het pand niet meer te redden viel. Bij bluswerkzaamheden hadden eventueel woningen met senioren vlakbij ontruimd moeten worden. Dat wilde de brandweer voorkomen, mede vanwege het coronavirus.

Overijssel: miljoen euro voor energiedoelen - Overijssel gaat z’n eigen tussentijdse doelen op het vlak van duurzame energie niet te halen. In 2023 zou 20 procent van de verbruikte energie in deze provincie uit bronnen als wind en zon moeten komen. In het meest gunstige geval blijft Overijssel daar 2 procent van verwijderd. Gedeputeerde Staten tasten nu diep in de buidel om het verschil zo klein mogelijk te maken.

Apenheul neemt maatregelen - Lopen ook de gorillabazen Bokito en Bao Bao gevaar door corona? Dierenparken als Blijdorp en Apenheul nemen voorzorgsmaatregelen, nu wetenschappers in China hebben geconstateerd dat ook apen besmet kunnen raken. Dierverzorgers gaan alleen nog met mondkapjes en handschoenen naar de dieren.

Race tegen de klok van medici - De bestrijding van het coronavirus is een race tegen de klok. In de zorg is behoefte aan allerlei spullen, die in allerijl gemaakt en gekocht moeten worden. Hoe staat het daar in Nederland mee?

