Gemist? Crash blokkeert N50 en hoe chef-koks de druk van Michelinsterren overleven

Gewonde bij brand in woning - Een villa aan de Sliekstraat in Hummelo is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een grote brand. De bewoner, een oudere man, is bij de brand gewond geraakt.

Veel boetes bij grootschalige verkeerscontrole - Agenten hebben zaterdag 56 bekeuringen uitgeschreven. Ze hielden een grootschalige verkeerscontrole op de A1 en A35 tussen Borne en Apeldoorn. De meeste weggebruikers werden bekeurd voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Een van hen scheurde zelfs met 176 km/u over de weg waar 100 km/u is toegestaan.

Honderden boeren voor protest naar Zwolle - Honderden Overijsselse boeren trekken maandagochtend naar Zwolle om te protesteren tegen nieuwe provinciale regels rond stikstofvergunningen. Dat zegt LTO Noord-bestuurder Arjan Bonthuis. „De animo is groot. Vanuit Twente gaan er zeker 80 boeren met de tractor naar Zwolle. Vanuit de rest van de provincie nog veel meer.”

GA Eagles sleept punt binnen - Eigenlijk een puike wedstrijd spelen, maar afgestraft worden op één moment. Het overkwam GA Eagles-verdediger Sam Beukema zondagmiddag in het duel tegen Almere City FC. Beukema gleed onderuit en zag Almere daardoor scoren. Gelukkig voor de centrale verdediger maakte zijn ploeg nog gelijk. Met tien man zelfs.

N50 korte tijd geblokkeerd - Door onbekende oorzaak zijn vanmiddag twee auto’s op elkaar gebotst op de Eilandbrug bij Kampen. Daarbij raakten meerdere personen gewond. Twee gewonden konden ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden, een persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. De N50 was daardoor in beide richtingen geblokkeerd en verkeer werd omgeleid.

