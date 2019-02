Gemist? Curator stuurt arts tijdens operatie ziekenhuis uit en wolf laat wildprooi achter

Gewonde bij brand - In de binnenstad van Hattem heeft donderdagochtend een uitslaande brand gewoed op de bovenste verdieping van een monumentaal pand. De bewoner van een van de appartementen is door de brand gewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wolvin doodt hert - Voor het eerst in honderdvijftig jaar is in Nederland een wildprooi gevonden, waarvan is bewezen dat het is gedood door een wolf. In de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo is in januari een aangevreten edelhertkalf van zo’n zestig kilo gevonden. ,,Uniek’’, zegt ecoloog Hugh Jansman enthousiast.