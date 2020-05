Gemist? Dankbaarheid voor reddende tieners in Epe en Zwollenaar opgepakt voor schietincident

Zwollenaar (26) opgepakt vanwege schietincident - De verdachte die naar aanleiding van een grootscheepse politie-actie in Steenwijk zaterdag later op die dag in Zwolle is aangehouden,is een 26-jarige man uit die woonplaats.

Zware mishandeling in Lelystad - De politie heeft zondagochtend in Lelystad man aangehouden die verdacht wordt van zware mishandeling. Om het slachtoffer bij te staan, is met de traumaheli een arts ingevlogen.

Corona bedreigt voortbestaan kloosters - Het coronavirus eist een hoge tol in kloosters overal in Nederland. Veel kloosters melden slachtoffers. ‘We hebben hier geen woorden voor.’ ,,Wij zijn hier bevoorrecht boven vele anderen. Het kwaadaardige virus heeft Huize Bijdorp nog niet ontdekt,” schreef bewoonster Baptiste Tuin op 1 mei nog opgewekt op de landelijke site van Dominicanen.nl. Een etmaal later bleek het tóch mis voor de 47 zusters en broeders, waarvan liefst 27 boven de 90 jaar oud.

Tonny (78) uit Epe is reddende tieners dankbaar - Tonny Tuitert (78) zat vrijdag na middernacht nog wat te puzzelen toen er ineens werd aangebeld. Voor zijn deur aan de Heerderweg in Epe stonden de tieners David en Diederik: ‘Meneer, uw huis staat in brand.’ Eerst dacht hij dat het flauwekul was, maar al snel zag hij de vlammen uit zijn rieten kap slaan. Hij is het tweetal dankbaar: ,,Zonder die jongens had ons huis hier niet meer gestaan. Geweldig.’’

Is Ayhan Tonca de nieuwe leider van Denk? - Ayhan Tonca (55) vertelt over de Denk-beerput. De Apeldoorner is de nestor van de partij. Hij schetst hoe zijn leven het politieke pad nam, praat over de ‘schiettent’ Denk en het vermeende seksueel grensoverschrijdende-gedrag van Kamerlid Kuzu. ,,Ik hoop straks op een frisse start.”

