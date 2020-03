Gemist? Deze Zwolse specialist geeft coronapatiënten weer lucht en Heerde krijgt hulp van defensie

Engie-medewerkster hersteld - Rob en Monic uit Dalen werden allebei getroffen door het coronavirus. Monic, medewerkster bij het Zwolse Engie, werd een dag na haar man positief getest. Sinds kort zijn ze genezen. Doodmoe doet het echtpaar voor het eerst zijn verhaal. Om mensen te waarschuwen.

Militairen helpen Heerde - Bij woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde zijn zaterdagochtend drie verpleegkundigen van defensie aan de slag te gaan om het personeel van Brinkhoven te helpen met de verzorging van coronapatiënten en andere bewoners. Daarmee is Brinkhoven het eerste verzorgingshuis in Nederland dat hulp krijgt van militairen.

Politie controleert markt met drone - De politie heeft vanochtend enige tijd met een drone toezicht gehouden op de markt in het centrum van Apeldoorn. Met de vliegende camera werd in de gaten gehouden of het niet te druk was, en de corona-voorschriften in het geding waren.

Motorrijder komt om in Putten - Een 37-jarige motorrijder uit Ermelo is vanmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een auto op de Oude Rijksweg in Putten. De automobilist kwam uit de richting Ermelo en wilde linksaf slaan, maar zag daarbij de motor over het hoofd.

Overplaatsing coronapatiënten uit Isala - Isala Ziekenhuizen onderzoekt of het mogelijk is op korte termijn twee coronapatiënten over te plaatsen naar een ziekenhuis in Duitsland. ,,We zijn nog in afwachting van officiële toestemming daarvoor”, laat woordvoerder Monique de Haan van Isala weten. Ook is er sprake van een samenwerking met de verpleeghuizen in de regio.

