Gemist? Dode bij ongeluk in Geesteren en PEC-speler net voor trainingskamp geblesseerd

Meldpunt Sektesignaal verdwijnt - Sektes dreigen onder de radar te verdwijnen. Terwijl het aantal meldingen van bezorgde familieleden van mogelijke slachtoffers afgelopen jaar tot recordhoogte steeg, verdween meldpunt Sektesignaal juist. ‘Dit is absurd. De politiek moet stoppen met wegkijken’, zegt hoogleraar Fokko Oldenhuis. Bij Sektesignaal, dat tot dezelfde organisatie behoorde als Meld Misdaad Anoniem, kwamen vorig jaar 103 bezorgde telefoontjes binnen.

Dode bij ongeluk in Geesteren - Een 74-jarige man uit de gemeente Berkelland is kort voor middernacht verongelukt bij een frontale aanrijding op de Hekweg/N315 in het Achterhoekse Geesteren (gemeente Berkelland). Twee vrouwen raakten zwaargewond. Bij de botsing vloog de auto waarin de 74-jarige man en een 72-jarige vrouw zaten in brand. Omstanders wisten de vrouw uit de brandende auto te halen. De politie prijst dit dappere optreden.

Gevonden lichaam is van matroos - Het lichaam dat vorige week in de IJssel werd gevonden is van de 35-jarige vermiste matroos. Dat bevestigt de politie. De man werd begin december opgegeven als vermist. De politie vond zijn lichaam donderdagmiddag in de IJssel bij ’s-Heerenbroek.

Mishandelde man (58) uit Zwolle doet geen aangifte - Een 58-jarige man is op oudjaarsdag zwaar mishandeld in zijn woning aan de Lassuslaan in Zwolle. De politie is op zoek naar getuigen omdat er nog veel onduidelijk is. De man was ernstig gewond maar wilde geen aangifte doen. De politie doet toch onderzoek naar het incident.

Westerman (17) geblesseerd voor trainingskamp PEC - Jarno Westerman incasseerde een enorme klap in aanloop naar zijn eerste trainingskamp met PEC Zwolle. De 17-jarige vleugelspits, die dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht, brak twee dagen voor zijn eerste buitenlandse trip met de eredivisionist zijn middenvoetsbeentje.

