Gemist? Doden bij caravanbrand en ernstige val bij polsstokspringen

20:41 Drie dagen polsstokhoogpringen werden gisteren afgesloten in Apeldoorn, maar de Urban Pole Vault Series had niet het einde waar iedereen op had gehoopt. Vlak voor de wedstrijd van de mannen kwam de Belg Guillaume Gobin na zijn sprong naast de mat terecht en raakte bij de val op de stenen van het Raadhuisplein flink gewond.