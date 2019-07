Gemist? Dolfinarium mocht orka Morgan verhuizen en volgend jaar nog meer eikenprocessierupsen

Nog meer eikenprocessierupsen - De kans bestaat dat we in 2020 nog veel meer last gaan krijgen van eikenprocessierupsen dan nu al het geval is. Dat bevestigt directeur Bastiaan Meerburg van Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het goede nieuws: aan meer preventie en betere bestrijding wordt gewerkt.

Zeldzame nachtvorst - In Oost-Nederland werd het afgelopen nacht bijzonder koud. Aan de grond, op 10 centimeter hoogte, is in Overijssel een zeldzame nachtvorst gemeten. De temperatuur lag volgens MeteoGroup op -0,7 graden. Vorst aan de grond in juli komt zelden voor, gemiddeld één keer in de zes jaar.

Opmars meningokok stokt - De opmars van de dodelijke bacterie meningokok lijkt gestuit. In de eerste helft van dit jaar zijn er vijf mensen aan overleden, fors minder dan vorig jaar. Heel 2018 eiste de dodelijke bacterie nog 23 mensenlevens. Het RIVM is ‘opgetogen’.

‘Niet gefaald in fipronilcrisis’- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft niet gefaald in het toezicht voor en tijdens de fipronilcrisis in 2017. Dat heeft de rechter beslist in de rechtszaak die brancheorganisatie LTO namens 124 kippenboeren had aangespannen.

Verhuizing orca Morgan - De verhuizing van orka Morgan van het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife was niet in strijd met gemaakte afspraken. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft dus juist gehandeld toen hij in 2011 toestemming gaf om het dier over te brengen naar Spanje. Dat heeft de Raad van State (RvS) vandaag bepaald.

