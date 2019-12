Gemist? Emoties lopen hoog op bij zaak over eerwraak en meerdere bijna-ongelukken boven Lelystad

Gewonde in Zutphen - Een man is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in Zutphen. Het slachtoffer werd hevig bloedend aangetroffen in een appartementencomplex aan de Mozartstraat. Later kon de politie melden dat een 38-jarige man uit Zutphen in verband met deze zaak is opgepakt voor poging tot doodslag of poging tot moord.

IS vrouwen willen terugkeer met kinderen afdwingen - Nederlandse IS vrouwen wenden zich tot de allerhoogste rechter om hun eigen terugkeer en die van hun kinderen naar ons land af te dwingen. In cassatie hopen hun advocaten aan te tonen dat de rechtbank het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot – en mogelijk martelingen – over te laten.

Goudjakhals duikt op - Voor de derde keer ooit is er een goudjakhals (Canius aureus) waargenomen in Nederland. Een zeldzaam exemplaar van het ‘kleine neefje van de wolf’ werd op 22 november ‘ergens in Drenthe’ vastgelegd door wildcamera’s van de Zoogdiervereniging.

Bijna-ongelukken boven Lelystad Airport - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt vijf bijna-ongelukken in het luchtruim boven Lelystad Airport. Daar kwamen in november vijf keer vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt. Vanwege de ernstige incidenten wordt op Lelystad Airport per direct ‘eenrichtingsverkeer’ ingevoerd.

Eis: 17 jaar voor ‘eerwraakmoord’ Deventer - Het OM heeft vandaag 17 jaar cel geëist tegen de 43-jarige Murat D. voor het doden van een man in de Rivierenwijk in Deventer in 2017. De verdachte was veroordeeld tot 15 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op:‘Murat, ik spuug op jou!’

