Gemist? Ernstig ongeluk in Loenen en homo-plek bij Lelystad zorgt voor klachten

Gewonden na frontale botsing bij Loenen - Bij een frontale botsing tussen twee auto’s op een kruising van de Beekbergerweg en de Vrijenbergerweg in Loenen zijn vanmiddag meerdere personen gewond geraakt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Een BHV’er die in een van de betrokken auto's zat kon eerste hulp verlenen.

Homo-ontmoetingsplek bij Lelystad zorgt voor klachten - Al jaren een populaire homo-ontmoetingsplek, het afgelegen Larserbos bij Lelystad. Dat levert klachten op van andere bezoekers, die naakte mannen tegenkomen of mannen seks zien hebben. Beheerder Flevo-landschap wil een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) het bos insturen om de overlast in te dammen. ,,Heeft geen zin’’, beweert belangenorganisatie Platform Keelbos.

Schepje er bovenop bij ‘horrordossier Uddel’ -,,Willekeur. Fouten. Tunnelvisie. Tegenstrijdigheid. Wanbeleid. Manipulatie.’’ Het kost de Uddelse ex-boer Gerrit van den Brink weinig moeite om te schetsen hoe de gemeente Apeldoorn volgens hem te werk gaat in zijn ‘horrordossier’. Dat nu trouwens nóg complexer is geworden... Al sinds bijna vier jaar rust er een bouwstop op zijn bijna voltooide blok en de gemeente wil dat hij het daar weghaalt. Slopen of verplaatsen naar de juiste plek...

Facebook verwijdert zwarte piet-foto uit Ommen - De donkere Leonardo van Lenthe uit Ommen is blijkbaar zwart genoeg om verwijderd te worden. Een foto van hem als piet, maar dan zonder schmink, werd door Facebook offline gehaald. ‘Haatdragend’, is de lezing van het sociale medium, maar Leonardo (28) is ziedend. Met één klik lag hij in de prullenbak.,,Dit is racisme de andere kant op. Ik ben gekwetst.”

Mondkapjesplicht tijdens praktijklessen Twello - Leerlingen van het Zone.college in Twello moeten vanaf nu een mondkapje op bij praktijklessen. Daarmee is de school voor groen onderwijs een van de eerste in deze regio die tijdens lessen de maatregel invoert om corona tegen te gaan.

Agressie in ziekenhuis neemt toe: extra beveiligers - Slaan, schelden, bewust in het gezicht hoesten: ziekenhuispersoneel krijgt het de laatste tijd zwaar te verduren, stelt beroepsvereniging NU’91. Bezoekers zijn agressief tegen medewerkers of volgen coronamaatregelen niet op. Hoe gaan ziekenhuizen in Oost-Nederland hiermee om?