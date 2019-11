Gemist? Explosief vernielt voordeur in Deventer en unieke foto deportatie Zwolle gevonden

Minister eist aanpassing dolfijnenshow - Het Dolfinarium in Harderwijk moet zijn dolfijnenvoorstelling aanpassen in opdracht van minister Carola Schouten. De show moet ‘meer lering’ bieden aan het publiek, zo heeft het dierenpark te horen gekregen. Ook moet meer rekening worden gehouden met het natuurlijke gedrag van dolfijnen.

Foto van deportatie Joden in Zwolle - Voor het eerst is een niet-Amsterdamse foto opgedoken van de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de foto is te zien hoe Nederlandse politiemannen in Zwolle een groep Joden wegbrengen naar een verzamelpunt, waarna ze richting Westerbork gaan. Beeldonderzoeker René Kok van het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) noemt het beeld ‘uniek’ en ‘indrukwekkend’.

Vuurwerk vernielt voordeur - Pyrotechnisch materiaal, noemt de agent van de forensische recherche het spul dat in de nacht van vrijdag op zaterdag de voordeur heeft vernield van een huis aan het Fonteinkruid in Deventer. ,,Ik gebruik het woord vuurwerk liever niet in dit verband. Dat klinkt me veel te onschuldig. De kracht van dit materiaal is te vergelijken met die van een granaat‘’, zegt de onderzoeker die niet met zijn naam in de krant wil.

Zwarte Cross snel uitverkocht - Binnen een kwartier waren de camping- weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2020 uitverkocht. De verkoop begon zaterdagochtend om 11.00 uur, om 11.17 uur kregen festivalliefhebbers al de mededeling dat de kaarten voor de camping, zaterdag en zondag uitverkocht waren. Een klein kwartier later (11.29 uur) waren alle kaarten verkocht.

