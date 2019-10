Gemist? Familiedrama in Ermelo voor de rechter en hoe Raymond (19) zelf gastouders zoekt

Daniëlle zoekt haar mysterieu­ze redder in nood na ernstig ongeval op A28

19:51 Daniëlle Alferink (27) uit Zwolle is op zoek naar de man die haar woensdag op de snelweg A28 hielp nadat ze met haar auto een ernstig ongeluk kreeg en bijna over de kop was gevlogen. Probleem: ze heeft haar redder in nood niet gezien, alleen horen praten. ,,Ik hoop dat ik hem vind, want ik wil niets liever dan hem bedanken. Zonder hem was ik volledig in paniek geraakt.”