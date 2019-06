Gemist? Felle brand in Steenwijk en geen vaccinatieplicht na mazelenuitbraak

Felle brand in Steenwijk - Een sportcentrum aan de Oostermeentherand in Steenwijk is vannacht zwaar beschadigd geraakt bij een uitslaande felle brand. Tot in de ochtenduren was de brandweer nog druk met nablussen.

Minder drugsafval in Oost-Nederland - Het aantal dumpingen van drugsafval is fors afgenomen. De politie komt de beruchte blauwe vaten in het buitengebied veel minder tegen. In Oost-Nederland is zelfs sprake van 60 procent minder dumpingen ten opzichte van vorig jaar.

Oost-Nederland opvallend droog - Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden gaat de maand juni de recordboeken in. De verschillen in weerslag waren per gebied groot, zo meldt Weeronline. Oost-Nederland bleef opvallend droog in vergelijking met het westen van het land.

Celstraffen voor ‘Sprinkhanenbende’ - De twee hoofdverdachten van miljoenenzwendel met de beleggingsbedrijven Noordenwind en Hollandsche Wind moeten vier en drie jaar de cel in. De rechter in Amsterdam oordeelt dat Stefan S. uit Zutphen en Ronald de G. uit Terschuur schuldig zijn aan oplichting en witwassen. Ook kregen zij beroepsverboden opgelegd van drie en vijf jaar.

Geen verplichting na uitbraak mazelen - Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vindt de nieuwste uitbraak van mazelen op Urk geen aanleiding om extra maatregelen te nemen, zoals een vaccinatieplicht of een dwingend consult voor ouders met informatie over inentingen.

