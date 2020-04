Gemist? Fietser ‘aan de haak' in Kampen. En: gepakt met een waslijst aan overtredingen bij Staphorst

‘Het spijt me voor de bezorgers’ - Directeur Irene Geerts van het in problemen geraakte Apeldoornse verspreidingsbureau Armada verwacht de honderden vaak piepjonge bezorgers hun achterstallige loon niet meer te kunnen betalen. ,,Het is zo snel gegaan. Er is helemaal niks meer. Ik moet nu zelf volgende week gaan solliciteren.’’

Coronavirus was al veel langer in Nederland - Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat concluderen modellenmakers van het RIVM na onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

Personeel wil af van belang in Breman - Eigenaren van Breman-certificaten - een soort aandelen voor werknemers van het Genemuider installatiebedrijf - willen ‘uit onvrede en onzekerheid’ massaal van die certificaten af. Brebeleg BV, dat de certificaten in- en verkoopt, vreest onvoldoende geld in kas te hebben om alle certificaathouders die nog willen cashen uit te betalen. Daarom is verkoop momenteel opgeschort.

Fietsende Mark krijgt vishaak in zijn neus - Dat je een vishaak niet zomaar meer uit vlees haalt, weet Kampenaar Mark Vorsteveld (45) inmiddels uit ervaring. Niet omdat hij zelf vist, maar omdat hij middenin de binnenstad van Kampen een vishaak in zijn neus kreeg. ,,Ik had wel blind kunnen zijn.’’

Waslijst aan overtredingen - Een politiecontrole op de A28 tussen Staphorst en Hoogeveen is gisteren uitgedraaid op een bizarre situatie. Nadat een beginnend bestuurder in zijn leaseauto werd betrapt op een forse snelheidsovertreding en zijn rijbewijs moest inleveren, viel de politie van de ene verbazing in de andere.

