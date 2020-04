Gemist? Forse brand in Meppel en mag je nu wel of niet een erehaag vormen bij een uitvaart?

Grootste natuur­brand ooit in Nederland: helikop­ters luchtmacht helpen blussen in Noord-Lim­burg

17:53 De natuurbrand in de Deurnsche Peel is de grootste in Nederland ooit. Zo’n 800 hectare is afgebrand, meldt de gemeente. Het natuurgebied is zo’n 1000 hectare groot. Na afgelopen nacht was er zo’n 400 hectare verwoest.