Gemist? Fouten bij dood militair in Apeldoorn en tickets voor Eagles snel uitverkocht

Fouten bij dood militair - Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn zijn door defensie grote fouten gemaakt rond het dodelijke incident met Marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20). Hij overleed in de zomer van 2016 aan de gevolgen van een hitteletsel. Op en rond de kazerne was geen medische hulp aanwezig en Bosman werd niet gekoeld.

Kosten PlusOV voor Apeldoorn - Voor het doorsnijden van de banden met PlusOV voor het routegebonden vervoer, moet Apeldoorn mogelijk een half miljoen euro betalen. Deze ‘uittredingskosten’ uit de gemeenschappelijke regeling zijn nog een ruwe schatting, maar de gemeente houdt met dit bedrag vooralsnog rekening in de begroting. Wanneer er een besluit wordt genomen over de precieze kosten, is nog niet bekend.

Gedeputeerde Gelderland benoemd - Christianne van der Wal wordt gedeputeerde in het nieuwe college van Gelderland. Van der Wal, nu landelijk partijvoorzitter van de VVD en wethouder in Harderwijk, wordt daarmee de enige vrouw in het nieuw te vormen bestuur van de provincie.

GA Eagles tickets snel uitverkocht - Deventer hunkert naar de eredivisie. Binnen vijfentwintig minuten waren vanochtend de losse tickets voor finale van de play-offs tegen RKC uitverkocht. De grote toestroom van fans, zowel bij de fanstore als online, zorgde voor ronkende en vastlopende kaartverkoopsystemen.

Dreigende pamfletten in Lochem - Twee boeren uit Lochem hebben ‘intimiderende’ flyers van dierenactivisten op hun erf gevonden. Het is onduidelijk welke groepering precies achter de actie zit. ,,Het zijn geen dreigbrieven,’’ zegt politiewoordvoerder Dinanda Fidder. ,,Het zijn meer pamfletten. Vanwege mogelijke daderinformatie geven we niets prijs over de exacte inhoud. Maar die is wel degelijk intimiderend van aard.’’

