Gemist? Gaan we straks op vakantie vanaf Lelystad Airport? En: Station Stadshagen eindelijk in gebruik

Verdoezelen asielcijfers Harbers stapt op na rel verdoezel­de asielcij­fers

19:32 Staatssecretaris Mark Harbers stapt op vanwege de rel rond verdoezelde cijfers over criminele asielzoekers. De VVD-bewindsman legde vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoording af over de grote misser op zijn ministerie. Aan het einde van het debat maakte hij zijn vertrek bekend.