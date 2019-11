Gemist? Geld voor snellere treinen uit Zwolle en cel voor misbruik meisje (13) uit Deventer

Eis: 16 maanden cel voor Colombiaan­se 'telefoon­ben­de' die Defqon leegroofde

15:15 ,,Er zullen een hoop families in onrust hebben gezeten omdat ze geen contact meer konden krijgen met hun kinderen op het festival.’’ Dat merkte de officier van justitie in Lelystad op over de diefstal van zeker 113 mobiele telefoons op het dancefestival Defqon, afgelopen zomer in Biddinghuizen.