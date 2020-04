Gemist? Gewapende overval in Elburg eindigt in mistwolk en verpleeghuizen zijn genegeerd

Brandbrief over te gladde vloeren voor kalfjes - Wakker Dier wil dat de overheid een eind maakt aan de belabberde leefomstandigheden van kalfjes. Gladde vloeren veroorzaken ernstige en structurele welzijnsproblemen bij de jonge dieren. ,,We vinden het echt shocking’’, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Ergernis over scheurende brommers - De politie in het door corona zwaar getroffen Zwartewaterland heeft in een uitgebreid bericht opgeroepen tot rust in de gemeente. Dit vanwege de grote toename aan brommers op straat, gecombineerd met roekeloos rijgedrag. ‘Houd rekening met de ander.’

Gewapende overval op tankstation Elburg - De politie is in Elburg op zoek naar een man die een overval heeft gepleegd op het BP-tankstation aan de Vrijheiddstraat in Elburg. Het tankstation is normaal gesproken om 07.00 uur geopend, medewerker Henri Haze (50) geeft aan dat de overvaller iets voor opening binnenkwam met zijn mes. Hij wist de belager te verjagen door een mistmachine in te schakelen, die de ruimte snel met damp vulde.

Verpleeghuizen genegeerd bij verdeling mondkapjes - Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties stonden wekenlang achteraan bij de verdeling van mondkapjes. Dat was een bewuste keuze van het kabinet, blijkt uit een reconstructie door deze krant. Klachten en waarschuwende woorden drongen niet door.

Aardappelboeren met handen in het haar - Aardappelboeren zitten met handen in het haar door de ingestorte frietmarkt. De schuur van Pieter Evenhuis (50) ligt in Giethoorn vol met aardappelen voor patat en het is maar de vraag of de schuur snel leeg is. De overheid gaat boeren compenseren. ,,Mooi, maar als dit nog een halfjaar duurt hebben we echt een groot probleem.”

Premium-verhaal van de dag