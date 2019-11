Gemist? Gewonden bij explosie in medicijnfabriek Lelystad en ruzie tussen e-bikeproducenten

Arbeidsmigranten in Heino verontrust - Niet de slechte huisvestingsomstandigheden, maar het volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de beheerder is het grootste probleem op park Old Heino. ,,Als de beheerder het op jou gemunt heeft, loop je het gevaar van het park te worden gestuurd. Hij komt ook onaangekondigd huisjes binnen om controles op bijvoorbeeld drugs uit te voeren. We hebben geen enkele bescherming”, zegt de Poolse parkbewoner Pawel Staśkewicz (33).

Overleden fietser uit Laren - Het lichaam dat gisteravond in het water in het buitengebied van Laren (Gelderland) is gevonden, is van een 82-jarige man uit diezelfde plaats. De man is verdronken, zegt de politie. ,,Het is een noodlottig ongeval geweest’’, aldus een politiewoordvoerder.

Conflict tussen producenten e-bikes - E-bikefabrikant Stella Fietsen uit Nunspeet beschuldigt concurrent Amslod uit Meppel van oneerlijke handelspraktijken en merkinbreuk en dreigt met een rechtszaak. Aanleiding is een campagne waarbij Amslod hoge kortingen beloofde aan mensen die een e-bike van Stella inruilden. Bert Jonkeren van Amslod is niet van plan in te binden en noemt de aangetekende brief van Stella ‘kinderachtig’.

Verdachten mishandeling Zwolle - Meerdere verdachten van de mishandeling van een 22-jarige Zwollenaar afgelopen weekeinde zijn op camerabeelden te zien. Het gaat om ‘minimaal twee personen’, zegt de politie. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Zij is namelijk op zoek naar getuigen, een groepje jongeren dat tijdens de mishandeling is weggelopen. Ook zij zijn te zien op de camerabeelden uit de Zwolse binnenstad, die worden geanalyseerd.

Explosie in medicijnfabriek Lelystad -Drie mensen zijn vanochtend gewond geraakt bij een explosie bij LelyPharma in Lelystad. Een persoon was volgens de Veiligheidsregio Flevoland bezig met werk in een zuurkast. Daarbij ontstond een explosie. Het slachtoffer liep verwondingen op aan handen en armen en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

