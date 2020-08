Gemist? Groep fietsende vrouwen geschept door tractor en sigarettendieven slaan tweemaal toe

Trekker rijdt 9 fietsende vrouwen aan - Een groep met negen fietsers is woensdagochtend ten val gekomen in Den Ham. Ze werden aangereden door een tegemoetkomende trekker. De negen vrouwen waren net begonnen aan een fietstocht. In een flauwe bocht werden drie van hun aangetikt door de tegemoetkomende trekker. Trekker-bestuurder Ramon ten Brinke (21) was erg geschrokken, maar ook opgelucht na het ongeluk.

Ravage na kraak sigarettendieven in Dalfsen en Ommen - ,,Opzouten”, schreeuwde een buurtbewoner van de Primera in Dalfsen midden in de nacht tegen drie onverlaten die zich met grof geweld toegang tot de winkel verschaften. Zijn schreeuw mocht niet baten, binnen anderhalve minuut waren ze binnen. Om even later ook bij de Primera in Ommen toe te slaan.

KNVB wil met GA Eagles en gemeente Deventer om tafel - Voetbalbond KNVB wil met Go Ahead Eagles om tafel nu de gemeente Deventer de thuiswedstrijd van de Eagles tegen De Graafschap op zondag 6 september heeft afgelast. De wedstrijd in de eerste divisie op speeldag 2 werd dinsdag verboden door burgemeester Ron König van Deventer. De KNVB is niet blij dat zo vroeg in het seizoen al een competitiewedstrijd van het programma wordt gehaald.

Leraren krijgen geen beurs - Ruim 2400 leraren kregen recent te horen dat zij geen beurs krijgen voor een opleiding. Tot verbijstering van de Tweede Kamer is de pot leeg. Het parlement is daar zelf verantwoordelijk voor, maar Kamerleden wijzen naar minister Slob. ‘We zijn op het verkeerde been gezet.’

Winst door corona-hamsteraars - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft zijn kwartaalwinst in het tweede kwartaal verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook schroeft het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com zijn winstverwachting voor het hele jaar op. De onderneming profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal.

Marja en Bert moeten betalen voor zorg die nooit is geleverd - ,,Krom en onrechtvaardig.’’ Terwijl zorgleveranciers vrolijk konden blijven declareren voor niet-geleverde zorg moet de man van mantelzorger Marja Berendschot (69) uit Epe in deze coronaperiode maandelijks een eigen bijdrage van dik 600 euro meebetalen aan zijn persoonsgebonden budget. En dat terwijl Marja’s taken door die weggevallen hulp zwaarder en zwaarder werden. ,,En ondertussen iedereen maar roepen dat mantelzorgers al zo overbelast zijn.’’