Gemist? Historische 40 graden bereikt en voor het eerst sinds jaren weer smogalarm

Waarschuwing voor nep-verwarmingsmonteurs - Het begon goed twee weken geleden in Biddinghuizen en Zeewolde, maar lijkt zich nu uit te breiden over het hele land: oplichters die zich uitgeven als monteurs van verwarmingsbedrijf Feenstra. Ze proberen contante betaling af te dwingen bij klanten die net werden bezocht door echte monteurs.

Sinds 2015 weer een smogalarm - Het RIVM heeft een ‘smogalarm’ afgegeven voor delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De luchtkwaliteit is vandaag in delen van deze provincies ‘zeer slecht’ als gevolg van de vorming van ozon in de lucht.

Sculptuur bezwijkt onder hitte - Paus Franciscus is bezweken onder de hitte in Elburg. Het gaat niet om de geestelijk leider zelf, maar zijn sculptuur in de loods van Bijbelverhalen in Zand. Eigenaar Aad Peters ziet er de humor van in: ,,Het symboliseert de kerk. Die brokkelt ook af.”

Historische 40 graden bereikt - Voor het eerst is in Nederland de temperatuur boven de 40 graden uitgekomen. Op Gilze-Rijen steeg het kwik donderdagmiddag naar 40,7 graden, laat het KNMI weten. Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar werd het woensdag 39,3 graden. Lees alles over de hitte terug in ons dossier.

