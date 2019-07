Gemist? Hondenfokker uit Lettele voor de rechter en vragen over opgevoerde gaswinning Overijssel

Nieuwe Stint te laat - De verbeterde Stint komt voor Zuid-Nederland niet op tijd. Dat laat de fabrikant uit Nijkerk in een brief weten aan zijn klanten. Scholen en organisaties van kinderdagopvang in Noord- en Midden-Nederland mogen nog hopen dat de elektrische bolderkar op tijd wordt geleverd voordat het nieuwe schooljaar begint.

Verwaarloosde honden Lettele - Het Openbaar Ministerie gaat Animal House in Lettele strafrechtelijk vervolgen. Bij de hondenfokker werden eind februari honderd honden in beslag genomen omdat de dieren ernstig verwaarloosd werden.

Aanwinst Go Ahead Eagles - Alexander Bannink is de nieuwe aanwinst van Go Ahead Eagles. De 29-jarige middenvelder heeft een contract voor een jaar getekend met de optie voor nog een seizoen in Deventer. Daarmee voltooit hij een bijzonder ‘kwartet’.

Nieuwbouwprijzen rijzen de pan uit - De prijzen van nieuwbouwhuizen gaan door het dak. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning wordt inmiddels 387.000 euro neergeteld. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat concluderen de makelaars op basis van de laatste kwartaalcijfers.

Vragen over gaswinning - Terwijl de gaskraan in Groningen dichtgaat, wordt gaswinning in de kleine velden in Overijssel stevig opgevoerd. Dat onthulden de regionale omroepen donderdag. De PvdA en SP gaan Kamervragen stellen over de gaswinning in Noordwest-Overijssel.

Celstraf voor politieman na ontvoering - Oud politieman Erik S., oud-inwoner van Dedemsvaart, moet van de rechtbank Amsterdam 4 jaar en drie maanden de cel in voor zijn rol in de ontvoering van de Amsterdamse peuter Insiya in 2016.

