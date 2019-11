Gemist? Inval bij moeder van jihadiste en veroordeling voor aftuigen deurwaarder

Formulieren in de zorg verdwijnen - Heeft je kind logopedie nodig of wil je lensimplantaten? Dan hoef je niet meer eerst naar de huisarts. Met dank aan de paarse krokodil, een initiatief van twee Zwolse huisartsen. Bijna een jaar geleden kwamen twee Zwolse huisartsen met de stempel van een paarse krokodil. Ze plaatsten het beeldmerk op in hun ogen nutteloze formulieren om zo de bureaucratische regels in de zorg bloot te leggen.

Vuurwerkverbod in Apeldoorn - Apeldoorn kan volgend jaar een vuurwerkverbod invoeren voor consumenten in de hele gemeente. Daarvan is staatssecretaris Van Veldhoven overtuigd. Wel moet Apeldoorn dat besluit dan goed onderbouwen. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. Die partij reageerde op twijfels die de Raad van State had geuit over zo’n bepaling.

Inval bij moeder van jihadiste -De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan bij de moeder van de teruggekeerde jihadiste Xaviera S. in Apeldoorn. Xaviera S. reisde deze week terug naar Nederland, na een verblijf in het kalifaat. Bij de inval is een telefoon en een computer in beslag genomen voor onderzoek.

Veroordeling voor aftuigen deurwaarder - Het Nieuwleusense stel Dennis D. (36) en Sophie B. (36) is veroordeeld tot vier jaar cel. Ze zijn door de rechtbank in Zwolle schuldig bevonden aan poging tot doodslag op een deurwaarder die bij hen in Nieuwleusen langskwam. Ze zijn vrijgesproken voor afpersing. De deurwaarder krijgt 22.500 euro schadevergoeding.

