Gemist? Jacht op gevangene met Louis Vuitton-tas en de ecologische ramp die zich op de Veluwe voltrekt

Lichaam vermiste Sten gevonden - Het lichaam van de vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove is gisteren aangetroffen in de auto die werd gevonden in het Meppelerdiep, even ten noorden van Zwartsluis. De politie maakte vanmorgen bekend dat de identiteit van het gevonden lichaam is vastgesteld en dat het inderdaad gaat om de vermiste twintiger.

Gevangene (23) nog spoorloos - De 23-jarige man die gisteren in Lelystad ontsnapte tijdens begeleid verlof, is nog altijd op de vlucht. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, hij heeft kleine dreadlocks op zijn hoofd en droeg een grijze jas en grijze joggingbroek. Ook had hij op het moment van zijn verdwijning een bruine Louis Vuitton-tas bij zich.

Kleinzoon jaagt oma’s scootmobiel door glazen pui - Een oma en haar kleinzoon hebben elkaar en een aantal omstanders in een winkelcentrum in Zwolle zaterdag de schrik van hun leven bezorgd. Terwijl oma even stond af te rekenen in de Wibra, kroop het ventje achter het stuur van haar scootmobiel waarna hij met een klap door de glazen pui het winkelcentrum inscheurde.

Coronavirus raakt Zwarte Cross - Het coronavirus raakt nu ook de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De finale van de Dutch Masters of Motocross gaat dit jaar niet door op het festival. Reden: de verplaatsing van het WK motorcross in Italië, momenteel de grootste coronahaard van Europa.

Docent Deltion College besmet - Bij een docent van het Deltion College in Zwolle is het coronavirus geconstateerd. De persoon woont in Drenthe en zit sinds afgelopen weekend in thuisisolatie. Studenten, medewerkers en ouders zijn vanmiddag op de hoogte gesteld. De Zwolse vestigingen van Deltion blijven vooralsnog gewoon open, zo laat directeur Jan-Ernst van Driel weten.

