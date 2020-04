Gemist? James Bond hindert film uit Deventer en schuldbekentenis dader aanslag op Urk

Vrees voor faillissementen taxibedrijven - Taxibedrijven die bijna geen ritten meer hebben als gevolg van corona, krijgen het grootste deel van de omzet doorbetaald door hun opdrachtgever PlusOV. De vervoerscentrale in de Stedendriehoek wil zo voorkomen dat de ingehuurde vervoerders ‘omvallen’.

Bekentenis aanslag op Urk - Bert van H. uit Espel heeft bekend dat hij achter de aanslag op een woning op Urk zit. Dat schrijft hij in een briefje aan de buren. ‘Het had een knal voor de schrik moeten zijn. En niet meer!’ Van H. werd in februari aangehouden op Urk. De politie was bijna twee maanden naar hem op zoek geweest.

Geen problemen met corona-app - Ruim de helft van de Nederlanders zou een corona-app op zijn telefoon installeren, als die app aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. Nog eens een kwart is onder voorwaarden bereid, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

James Bond zit film over Deventer moordzaak dwars - De draaidagen zitten erop en de montage is af. De speelfilm over de Deventer moordzaak (kosten: 1,8 miljoen euro) is klaar voor het witte doek, maar blijft vanwege corona voorlopig op de plank liggen. En dat gebeurt met tientallen Nederlandse filmproducties. ‘Sommigen zullen de bioscoop nooit halen’, verwacht het verbond van filmdistributeurs.

Eerste chloorvrije binnenzwembad ter wereld - Nunspeet krijgt een binnenzwembad dat deels chloorvrij is. ,,Hellebrekers, een Nunspeets bedrijf, heeft een techniek ontwikkeld die dat mogelijk maakt’’, zegt wethouder Mark van de Bunte. Het dorp heeft hiermee de wereldwijde primeur.

