Gemist? Jeugdrellen door vakantie, coronaverveling en hitte. En: kogelgat in ruit supermarkt

Politie: rellende jeugd heeft korte lontjes - Op meerdere plaatsen in het land zijn jongeren aan het rellen geslagen. Volgens de politie komt het door een combinatie van vakantie, coronaverveling en de verzengende hitte. ,,Stranden zijn overvol en de lontjes worden wat korter.’’

GGD IJsselland bereidt zich voor op tweede golf - GGD’s in deze regio bereiden zich met man en macht voor op de eventuele komst van een tweede coronagolf. De testcapaciteit wordt fors verhoogd en tientallen nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Nu nog kan de dienst dagelijks 800 tests afnemen, vanaf volgende week zijn dat er 1200.

Noodplannen voor middelbare scholen - De tijd van thuisonderwijs is voorbij: vanaf maandag stromen klassen van middelbare scholen in de regio noord weer vol met leerlingen. Onderwijs in corona-tijd: in grotere lokalen met spatschermen en gangen vol desinfectiepalen en looproutes. Leraren met lichte klachten kunnen inbellen en de noodplannen voor bij een tweede coronagolf liggen al in de kast.

Jonge drugsdealers speelden ‘tough guys’ in Hardenberg - Ze waren bereikbaar op wisselende mobiele nummers, gebruikten aliassen als Jamal, Kareem en Tony en zouden samen over een periode van ruim een jaar hebben gehandeld in cocaïne, heroïne, ketamine, crack en xtc in Hardenberg. Pablo N. (23), Abdul A. (19) en Mohamed F. (19) hoorden gisteren welke straffen tegen ze geëist werden.

Kogelgat in ruit supermarkt Emmeloord - Het vermoeden was er al, maar nu is er ook de bevestiging: een supermarkt in Emmeloord is beschoten. Een gat in de grote ruit is er het bewijs van. Het gaat om een klein, rond gat. Dat werd donderdag ontdekt en een dag later kon de politie het bevestigen: het gaat om een kogelgat.

Ammar uit Deventer wil volkszanger worden - Ammar Bozoglu (22) groeide op in Deventer volkswijk het Rode Dorp. Samen dansen, lachen en zingen is waar hij blij van wordt. Nu een oude video waarin Ammar een hit van Hazes zingt deze week plots viraal gaat, lijkt zijn droom om volkszanger te worden wel eens uit te kunnen komen. Hij heeft al een afspraak met de producer van de échte Hazes. ,,Ik ben een goeie gast, ik gun het mezelf.”