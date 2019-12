Gemist? Jolink adviseert boeren van kerstactie af te zien en weer verdachte schietpartij gepakt

Wethouder over sluiting Hoenderloo Groep - De wanhoop van ouders kan hij zich goed voorstellen, maar geen enkel kind zal De Hoenderloo Groep verlaten zonder ‘maatwerkoplossing’. Dat zegt de Apeldoornse wethouder jeugdzaken Detlev Cziesso (GroenLinks) naar aanleiding van het besluit om de jeugdzorginstelling in Hoenderloo te sluiten. Hij belooft dat de instelling open blijft zolang nodig. ,,Wij gaan met argusogen volgen hoe Pluryn dit gaat doen.’’

Jolink raadt kerstacties van boeren af - Normaal-voorman Bennie Jolink (73) heeft een videoboodschap op zijn Facebookpagina gepost waarin hij boeren afraadt om acties te organiseren in de aanloop naar kerst. Met name over het frustreren van bevoorrading van supermarkten zegt hij:‘Ik zou het niet doen, de boeren hebben al vijanden genoeg’.

Ouders eisen inspraak - De ouders van ruim tweehonderd kinderen die nu nog verblijven in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, eisen actieve inspraak bij de besluitvorming rondom de sluiting van de instelling. Eigenaar Pluryn heeft aangekondigd De Hoenderloo Groep in de loop van 2020 te sluiten.

Derde verdachte gepakt voor schietpartij - Een 24-jarige man uit Zwolle is naar nu blijkt in november aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij op de Wijheseweg. Het is de derde verdachte die voor deze schietpartij uit 2016 is aangehouden.

Premium-verhaal van de dag