Gemist? Kampen wil krakers kwijt en bijzonder gras bedreigt gezondheid honden

Opnieuw autobrand in Deventer - In Deventer is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Dit gebeurde bij een flat aan de Havikshorst in de wijk Borgele. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het is de zoveelste nachtelijke autobrand van dit jaar in Deventer.

Kostbare operaties bij honden - Dierenartsen zien deze zomer een hausse aan kostbare operaties om ‘kruipende grasaren’ te verwijderen. Om insecten te beschermen, passen gemeenten hun maaibeleid aan, waardoor wilde grassen de ruimte krijgen. Maar dit hoog opgeschoten gras bevat aren en die kunnen nare ontstekingen veroorzaken bij honden.

Kampen dreigt krakers ‘paupervilla’ - De gemeente Kampen heeft de krakers van de ‘paupervilla’ aan de Bovenhavenstraat voor de rechter gedaagd om ze ertoe te bewegen het pand te verlaten. ,,We wachten op een datum van de rechtbank’', weet wethouder Albert Holtland over de planning van de rechtbank in coronatijd. ,,De dagvaarding is uitgebracht.’'

Alternatief voor Stint? - Nu duizenden Stints al jaren stilstaan, is voor het Achterhoekse bedrijf Van Raam de tijd aangebroken aan de weg te timmeren met een alternatief: de GoCab. Hét grote verschil tussen de bijzondere bromfiets Stint en de GoCab uit Varsseveld: de laatste is een fietstaxi met trapondersteuning. Met ruimte voor acht kinderen, globaal in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. ,,Het blijft een fiets. Als je niet trapt, gebeurt er niks’’.

Bouw honderdduizenden woningen in gevaar - De bouw van honderdduizenden woningen loopt gevaar als de geluidsnormen rond vliegvelden strenger worden. Daarvoor waarschuwt de bouwsector in een brandbrief aan het kabinet.

Spookhuis in Zwolle - Het kasteel van Doornroosje in de Efteling heeft er een geduchte concurrent bij; aan de Kleine Veerweg 4A in Zwolle staat al een jaar of vijf een nagenoeg complete woning die langzamerhand wordt overwoekerd door onkruid. Een buurman tekent al tien jaar bezwaar aan tegen de bouw van het volledige boerenbedrijf hier, in september volgt mogelijk de apotheose in de rechtbank.