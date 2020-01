Gemist? Kinderen Ruinerwold geraakt door inhoud boek en Zwolse autobranden onderdeel drugsoorlog

Autobranden Zwolle gerelateerd aan drugsoorlog - De recente autobranden in Zwolle zijn bijna allemaal gelieerd aan het conflict tussen vermeende Zwolse drugsbendes. Concurrerende bendes steken auto’s van drugsdealers in brand om zo de handel te bemoeilijken, stellen bronnen in de Zwolse onderwereld tegenover de Stentor.

Kinderen Ruinerwold ontdaan door boek - De negen kinderen van Gerrit Jan van D., een van de twee verdachten in de zaak Ruinerwold, hebben vanavond in de talkshow Op1 gereageerd op het boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’. Ze laten weten ‘hard geraakt’ te zijn. ,,Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie.”

Man (22) opgepakt voor aanbieden wachtwoorden - Een 22-jarige man uit Arnhem is opgepakt op verdenking van het online aanbieden van omstreeks twaalf miljard inlognamen en gestolen wachtwoorden op de website WeLeak. Gebruikers met een betaald abonnement konden de inlognamen en wachtwoorden tegen betaling inzien en downloaden. De prijzen voor een abonnement variëren tussen twee dollar (3 maanden toegang) en zeventig dollar (onbeperkt toegang).

Nieuwe spelersbus van Go Ahead Eagles - De mooiste spelersbus van Nederland? Die is voor Go Ahead Eagles in Deventer. De Raalter broers Marc en Bas Roescher zeggen het zonder twijfel. Het is een feit, vinden de directeuren van vervoersbedrijf TCR uit Raalte. Ze onthulden vandaag hun bus aan de spelers en staf van Go Ahead Eagles.

Steekpartij in Kampen - Op het Van Heutszplein in Kampen heeft vanmiddag rond 13.30 uur een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vlak na het incident twee personen aangehouden. Volgens een ooggetuige zat er een ‘bebloede man’ op een bankje op het plein.

