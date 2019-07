Gemist? Kinderopvang dicht vanwege hitte en tieners slikken al slaapmiddelen

update | video Automobi­list zwaarge­wond bij botsing met vrachtwa­gen bij Rutten: A6 afgesloten

22:13 Een automobilist is vanavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de A6 bij Rutten. De melding van het ongeluk kwam om even na half zeven. Voor het ongeluk is de hulp van de medische staf in de traumahelikopter opgeroepen. De snelweg is afgesloten tussen Bant en Lemmer. Verkeer naar het noorden moet omrijden via de A28.