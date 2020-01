Gemist? Kogelgaten in Zwolse woningen en schade bij jaarwisseling groter dan vorig jaar

45 km-auto in brand in Deventer - Een 45 kilometer-auto is gisteravond laat volledig uitgebrand in Deventer. Een andere auto die ernaast stond, raakte zwaar beschadigd. De politie gaat uit van opzet.

Kind (13) gewond door explosie vuurwerk - Een 13-jarig kind uit Lelystad is op oudejaarsavond ernstig gewond geraakt door ontploffing van vuurwerk. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Afvalverwerker langer vast - De 49-jarige afvalverwerker Albert T. uit Staphorst blijft negentig dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en vernieling.

Kogelgaten in woningen Zwolle - In de Buitengasthuisstraat waar het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Zwolle woonde, zijn op oudejaarsavond meerdere woningen beschoten. Zijn vriend en buurman Mario R. (67), ook verdachte in de grote wapen- en drugszaak, liep volgens omwonenden onlangs nog op te scheppen over hun handeltje tijdens een buurtbarbecue.

Schade jaarwisseling groter dan vorig jaar - De particuliere schade aan auto’s en woningen die rond de jaarwisseling is aangericht is minstens 15 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars. Dat is flink meer dan de 12,9 miljoen van vorig jaar. Het bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen door branden bij zakelijke panden. Daarvan is de schade-omvang op dit moment nog niet bekend.

