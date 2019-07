Gemist? Lichaam in kanaal gevonden en steeds meer vrouwen in top van ziekenhuizen

Vrouw verovert de top ziekenhuizen - De ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Lelystad, Zutphen en Zwolle hebben een enorme inhaalslag gemaakt wat betreft vrouwen in topfuncties. Lag het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht er vijf jaar geleden gemiddeld op 15 procent, dat is nu 40 procent.

Zutphense wapenroof - Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen hoofdverdachte Jereno R. (31) uit Ede vanwege betrokkenheid bij de opzienbarende wapenroof uit een depot van justitie in Zutphen. Daarbij werden onder meer 23 dienstwapens en 675 kogels gestolen. R. wordt verdacht van de inbraak en handel van wapens en munitie.

Lichaam gevonden in kanaal - In het Overijssels Kanaal in het buitengebied van Schalkhaar is maandagochtend een lichaam gevonden. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het lichaam is ‘s middags geborgen. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend gemaakt.

Tips over dodelijke brandstichting - De politie heeft inmiddels zeven tips ontvangen over de brandstichting aan het Zwartewaterland in Nieuwleusen waarbij de 22-jarige Cézary om het leven kwam. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Hoe bruikbaar de tips zijn, wordt op dit moment uitgezocht door de politie.

