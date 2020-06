Gemist? Man gewond bij steekpartij in Wenum-Wiesel en ‘James Bond-villa’ oogst bewondering

KNVB: competitie amateurs start op tijd - De KNVB verwacht dat de amateurvoetballers op tijd aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen . Alleen de competities in de tweede en derde divisie zullen later beginnen.

Dna-onderzoek wijst op wolf - Het was 100 procent zeker een wolf, die eind april twee schapen en een lam in het buitengebied van Vorden en Ruurlo heeft gegrepen . De twee schapenhouders kregen deze week de uitslag van de dna-sporen van de dader.

Premium-verhaal van de dag

Futuristische villa bij Apeldoorn - Aan de Albaplas, een voormalige zandafgraving, bij Lieren nabij Apeldoorn staat sinds kort een villa die in een James Bond-film niet zou misstaan. Het is een futuristisch ogend gebouw, waarin ook een Bed en Breakfast is ondergebracht. De eigenaren verdienden als ondernemers hun geld met een bedrijf in Kinderopvang in Zoetermeer en dat hebben ze verkocht. Nu wonen ze hier.