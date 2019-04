Gemist? Meer verkeersdoden in Overijssel en ander vliegroute Lelystad Airport

LIVEBLOG GA Eagles wint van Jong PSV en verzekert zich van halve finales play-offs

21:59 Voor de negende keer in tien duels heeft Go Ahead Eagles een nederlaag in de competitie direct gecompenseerd met een zege. En wat voor één. Jong PSV, de nummer vier, werd in een steeds enthousiaster wordende Adelaarshorst met 2-1 verslagen. Door de zege zijn de adelaars zeker van deelname aan de play-offs, die het mag instromen vanaf de tweede ronde.