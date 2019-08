Gemist? Meeste doden tijdens hitte in Oost-Nederland en politie infiltreert in chatgroepen

wedstrijdverslag Go Ahead wint in vermakelij­ke seizoens­ope­ning verdiend van MVV

22:13 Het werd nog even spannend in de slotfase, maar Go Ahead Eagles is de competitie begonnen met een overwinning. MVV Maastricht werd vrijdagavond in de Adelaarshorst verdiend verslagen, mede dankzij twee treffers van spits Antoine Rabillard: 3-2.