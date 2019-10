Gemist? Menselijke schedel gevonden bij kringloop Twello en bezoekers Walibi vast in achtbaan

Veluwe staat in toeristische toplijst - Het Nationale Park De Hoge Veluwe behoort volgens de gerenommeerde reisgids Lonely Planet tot de beste plaatsen om in 2020 te bezoeken. Deskundigen verwachten dat de prominente vernoeming in de reisgids een grote toestroom van toeristen naar het natuurgebied gaat betekenen.

Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid - De Nederlandse GGD’s vragen aandacht voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. In een brief aan minister Wiebes (Klimaat, VVD) schrijven ze dat er vooral risico’s bestaan bij de bouw van windmolens en biomassacentrales en bij de verduurzaming van huizen.

Gestolen bestelbus uitgebrand - Langs de uiterwaarden van de IJssel in Herxen is in de nacht van maandag op dinsdag een uit Duitsland gestolen bestelbus volledig uitgebrand. In de bus lagen drie gasflessen. Hulpdiensten konden voorkomen dat die explodeerden.

Menselijke schedel bij kringloop - In een doos heeft Kringloop Twello-medewerker Boy Denekamp vanmorgen tot zijn schrik een menselijke schedel aangetroffen. Directeur Hans Hekkert schakelde de politie in. De wijkagent kwam langs om de schedel in de sorteerruimte te inspecteren. Hij constateerde dat deze echt is. Een collega bracht daarna een speciale zak waarin de schedel naar de forensische opsporing in Elst is vervoerd. Wie hem heeft ingeleverd, is onbekend.

Bezoekers vast in achtbaan Walibi - 28 Bezoekers hebben vanmiddag enige tijd vastgezeten in de achtbaan Speed of Sound in pretpark Walibi in Biddinghuizen. Na een controle kon de rit worden hervat. De onfortuinlijke bezoekers zijn na het hachelijke avontuur door het pretpark in het zonnetje gezet. ,,Zij kregen een VIP-bon. Hiermee konden zij bij een andere attractie gelijk instappen zonder in de wachtrij te staan’’

